Омбудсмен Татьяна Мерзлякова соберёт обманутых дольщиков на митинге в Екатеринбурге

Стало известно, что дольщики встретятся с губернатором региона и обсудят порядок работы в отношении каждого недостроенного дома. Об этой встрече договорилась омбудсмен по правам людей Татьяна Мерзлякова, передает E1.ru.





Уважаемые участники долевого и паевого строительства жилья, все, кто планирует улучшить свои жилищные условия. Приглашаю вас принять участие в митинге, посвящённом долевому и паевому строительству, который пройдёт в Екатеринбурге в субботу, 16 сентября, в 13:00 на площади Труда, -- пригласила Татьяна Мерзлякова.

Помимо главы региона к митингу планируют присоединиться чиновники и представители контролирующих органов.