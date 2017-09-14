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Новости Нижнего Тагила

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова соберёт обманутых дольщиков на митинге в Екатеринбурге

14 сентября 2017, 09:30Добавить новость
город,Екатеринбург,Россия,Свердловская область,строительство,дольщики,обманутые дольщики,митинг,Мерзлякова
В субботу, 16 сентября, в столице Урала пройдет митинг, в котором примут участие обманутые дольщики и пайщики региона. Мероприятие состоится на площади Труда.

Стало известно, что дольщики встретятся с губернатором региона и обсудят порядок работы в отношении каждого недостроенного дома. Об этой встрече договорилась омбудсмен по правам людей Татьяна Мерзлякова, передает E1.ru.

Уважаемые участники долевого и паевого строительства жилья, все, кто планирует улучшить свои жилищные условия. Приглашаю вас принять участие в митинге, посвящённом долевому и паевому строительству, который пройдёт в Екатеринбурге в субботу, 16 сентября, в 13:00 на площади Труда, -- пригласила Татьяна Мерзлякова.

 

Помимо главы региона к митингу планируют присоединиться чиновники и представители контролирующих органов.

 
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