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Новости Нижнего Тагила

Пострадавший в Грузии турист вернулся на самолете в Екатеринбург (ФОТО)

14 сентября 2017, 19:00Добавить новость
Екатеринбург,тбилиси,Грузия,отдых,медики,травмы,турист,самолет

Житель Екатеринбурга Сергей Ковалев смог вернуться домой.

Напомним, что в начале августа екатеринбуржец отдыхал в Грузии со своей семьей и друзьями. Во время отдыха мужчина выпал с шестого этажа отеля. Турист остался жив, но получил тяжелые травмы.

 

Чтобы доставить тяжелобольного мужчину обратно в Екатеринбург, одна из авиакомпаний Урала организовала специальный рейс. Для перевозки раненного туриста в самолете убрали 9 пассажирских мест и установили медблок с необходимым оборудованием. Также на борту воздушного транспорта находились медики из Тбилиси, которые следили за состоянием пациента.

 

Как пишет E1.ru, что несмотря на то, что в самолете Сергею пришлось занять 9 пассажирских мест, его семья заплатит за перелет по стоимости обычных пассажиров.

 

Екатеринбург,тбилиси,Грузия,отдых,медики,травмы,турист,самолет
Фото: E1.ru

 

 
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