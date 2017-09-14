Пострадавший в Грузии турист вернулся на самолете в Екатеринбург (ФОТО)

Житель Екатеринбурга Сергей Ковалев смог вернуться домой.

Напомним, что в начале августа екатеринбуржец отдыхал в Грузии со своей семьей и друзьями. Во время отдыха мужчина выпал с шестого этажа отеля. Турист остался жив, но получил тяжелые травмы.

Чтобы доставить тяжелобольного мужчину обратно в Екатеринбург, одна из авиакомпаний Урала организовала специальный рейс. Для перевозки раненного туриста в самолете убрали 9 пассажирских мест и установили медблок с необходимым оборудованием. Также на борту воздушного транспорта находились медики из Тбилиси, которые следили за состоянием пациента.

Как пишет E1.ru, что несмотря на то, что в самолете Сергею пришлось занять 9 пассажирских мест, его семья заплатит за перелет по стоимости обычных пассажиров.

Фото: E1.ru