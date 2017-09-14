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Новости Нижнего Тагила

Программа по открытию детских садов выполнена в Хабаровске (ФОТО)

14 сентября 2017, 19:30Добавить новость
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В столице Дальнего Востока открылся корпус детского сада №145.

Здание учреждения было отремонтировано. На открытии нового садика прибыл глава Хабаровска Александр Соколов.

 

Во время речи к открытию мэр сообщил, что задача по созданию мест в дошкольных учреждениях Хабаровска выполнена. Он отметил, что за последние 10 лет в городе открылся 41-й садик. При этом глава города заявил, что работа по открытию новых детских садов также продолжится.

 

Также Александр Соколов вручил заведующей детсада №145 сертификат на 30 тысяч рублей. На эти деньги учреждение может приобрести игрушки и оборудование для обучения детей.

 

На открытие садика, помимо мэра Хабаровска, приехали и другие гости, среди которых председатель гордумы Сергей Савков, другие представители администрации Хабаровска, воспитанники садиков со своими родителями, а также члены делегации из китайского города-побратима Санья, сообщает «Восток-Медиа».

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