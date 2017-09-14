Сергей Патронов покинул пост начальника ГУФСИН Свердловской области

Исполняющий обязанности начальника Сергей Патронов покинул ГУФСИН и саму Свердловскую область.

До этого поступали сообщения о его «исчезновении», когда начальник ГУФСИН не появился на работе в мае 2017 года. Подтверждение о том, что Патронов покинул свой пост поступило от самого ведомства. Сообщается, что он покинул Свердловскую область и уехал в Калугу. В уральском регионе Патронов лишь временно исполнял полномочия начальника.

О дальнейшей судьбе бывшего начальника в свердловском ГУФСИН не сообщили. В тоже время в ГУФСИН Калужской области говорят о том, что Петров не так давно вышел на пенсию, пишет URA.ru.

Слухи о том, что в ГУФСИН появлялись в 2017 году довольно часто. Так, в начале году его отстранили от должности, а летом он ушел в отпуск после скандала, связанного с пытками заключенных в ИК-5 Нижнего Тагила.