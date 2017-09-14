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Новости Нижнего Тагила

Сергей Патронов покинул пост начальника ГУФСИН Свердловской области

14 сентября 2017, 18:35Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,ГУФСИН,начальник,смена,обязанности,Калуга,Сергей Патронов

Исполняющий обязанности начальника Сергей Патронов покинул ГУФСИН и саму Свердловскую область.

До этого поступали сообщения о его «исчезновении», когда начальник ГУФСИН не появился на работе в мае 2017 года. Подтверждение о том, что Патронов покинул свой пост поступило от самого ведомства. Сообщается, что он покинул Свердловскую область и уехал в Калугу. В уральском регионе Патронов лишь временно исполнял полномочия начальника.

 

О дальнейшей судьбе бывшего начальника в свердловском ГУФСИН не сообщили. В тоже время в ГУФСИН Калужской области говорят о том, что Петров не так давно вышел на пенсию, пишет URA.ru.

 

Слухи о том, что в ГУФСИН появлялись в 2017 году довольно часто. Так, в начале году его отстранили от должности, а летом он ушел в отпуск после скандала, связанного с пытками заключенных в ИК-5 Нижнего Тагила.

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