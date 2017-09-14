Стратегия развития Нижнего Тагила до 2030 года будет представлена в середине октября

13 сентября в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание, на котором обсудили стратегию развития города до 2030 года. В соответствии с ней, в течение 13 лет планируется реализация основных проектов по стратегическим направлениям развития муниципалитета.



Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, разработанная стратегия будет одной из первых представлена перед областными властями. Презентация плана развития состоится 16 октября в Правительстве Свердловской области.