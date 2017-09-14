| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Стратегия развития Нижнего Тагила до 2030 года будет представлена в середине октября

14 сентября 2017, 06:00Добавить новость
администрация,город,Нижний Тагил,Свердловская область,чиновники,стратегия,развитие,план
В мэрии Нижнего Тагила обсудили стратегию социально-экономического развития города до 2030 года.

13 сентября в мэрии Нижнего Тагила прошло совещание, на котором обсудили стратегию развития города до 2030 года. В соответствии с ней, в течение 13 лет планируется реализация основных проектов по стратегическим направлениям развития муниципалитета.

Как сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила, разработанная стратегия будет одной из первых представлена перед областными властями. Презентация плана развития состоится 16 октября в Правительстве Свердловской области.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , ,

Читайте также:

Посёлок Рудник им. III Интернационала в Нижнем Тагиле будет системно приводиться в порядок
5 июля, 07:15
1 0
Тагильский полигон «Старатель» станет основной площадкой для соревнований по стрельбе
вчера, 00:05
4 3
Все 3 квартиры разыграны на избирательных участках в Нижнем Тагиле
10 сентября, 14:45
11 3
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 48
Подписаться на новости