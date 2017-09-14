Тагильчанка победила в состязании по служебному биатлону среди сотрудников МВД (ФОТО)

Старший сержант Новгородцева из батальона ППС вместе с тагильской командой провела в Перми с 7 по 9 сентября. Она состязалась в составе команды Свердловской области и сборной МВД РФ. Всего в состязании принимали участие 190 полицейских в составе 20 команд.



Служебный биатлон – это комплекс соревнований, состоящий из кросса на 3 км и двух огневых рубежей. Любовь Новгородцева показала лучший результат среди 40 участниц, преодолев дистанцию за 11 минут 41 секунду, передает пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле.



Любовь – уроженка села Петрокаменское, много лет посвятила лыжным гонкам, легкой атлетике и батлону.



Командный результат Свердловской области - 3 место среди организаций региона. Команда МВД РФ стала первой.

Фото: пресс-служба МВД по Нижнему Тагилу