Трое пьяных жителей Верхнего Тагила оскорбили полицейских: возбуждено уголовное дело

Семейная пара и их знакомый из Верхнего Тагила подозреваются в оскорблении представителей власти. Следственный комитет Кировграда возбудил уголовное дело.

Как сообщает следственный комитет города Кировград, в августе 2017 года пара супругов (мужчина 41 год и женщина 29 лет) вместе со своим 28-летним знакомым в нетрезвом состоянии передвигались на авто по Верхнему Тагилу.





Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль возле одного из магазинов на улице Ленина. Возле павильона находились несколько свидетелей. Пьяные пассажиры и водитель, выйдя из машины, высказали свое недовольство остановкой. Они начали прилюдно оскорблять полицейских.





В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело. После расследования дела следствие вынесет обвинение. За подобное правонарушение может быт назначен штраф до 40 000 рублей, обязательные работы на 360 часов или исправительные работы на срок до года.