5,5 миллионов рублей будет потрачено на исследование алкогольной продукции в России

5,5 миллионов рублей будет выделено на исследование содержания этилового спирта в алкогольных напитках, употребляемых населением России, сообщает газета «Известия».

Росалкогольрегулирование объявляет конкурс на исследование содержания технического спирта в алкогольных напитках.





Проведение конкурса назначено на апрель 2017 года. РАР занимается. Данная акция имеет целью исключение возможности использования синтетического спирта в разных видах алкогольной продукции. Использование его в алкогольных напитках запрещено, согласно закону Российской Федерации.