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Новости Нижнего Тагила

5,5 миллионов рублей будет потрачено на исследование алкогольной продукции в России

15 февраля 2017, 21:05Добавить новость
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5,5 миллионов рублей будет выделено на исследование содержания этилового спирта в алкогольных напитках, употребляемых населением России, сообщает газета «Известия»

Росалкогольрегулирование объявляет конкурс на исследование содержания технического спирта в алкогольных напитках.

Проведение конкурса назначено на апрель 2017 года. РАР занимается. Данная акция имеет целью исключение возможности использования синтетического спирта в разных видах алкогольной продукции. Использование его в алкогольных напитках запрещено, согласно закону Российской Федерации. 

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