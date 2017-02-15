Антитеррористические учения начались в ракетном соединении Нижнего Тагила

Минобороны сообщило, что в Свердловской области в Нижнетагильском ракетном соединении началась проверка на готовность к противодействию терроризму. Как пишут «Известия», в ходе проверки будет изучена организаторская способность командования по выполнению мероприятий по противодействию терроризму в ракетных полках и других подразделениях.
Также внимание уделят готовности техники, предназначенной для выполнения антитеррористических задач. Будет дана оценка надежности пропускного режима на военных объектах.