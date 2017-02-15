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Новости Нижнего Тагила

Антитеррористические учения начались в ракетном соединении Нижнего Тагила

15 февраля 2017, 11:20Добавить новость
Нижний Тагил,антитеррор,проверка,тревога,военные,ракетные войска,министерство обороны
Минобороны сообщило, что в Свердловской области в Нижнетагильском ракетном соединении началась проверка на готовность к противодействию терроризму. Как пишут «Известия», в ходе проверки будет изучена организаторская способность командования по выполнению мероприятий по противодействию терроризму в ракетных полках и других подразделениях. 

Также внимание уделят готовности техники, предназначенной для выполнения антитеррористических задач. Будет дана оценка надежности пропускного режима на военных объектах.
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