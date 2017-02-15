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Новости Нижнего Тагила

Экологическая кейс-игра для школьников младших классов стартовала в Нижнем Тагиле

15 февраля 2017, 14:15Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,образование,экология,школьники,природа,игра,министерство образования
Для дошкольников и учащихся младших классов в Нижнем Тагиле запущена экологическая кейс-игра «GreenTeam», об этом сообщает Министерство образования Свердловской области. Для популяризации темы экологии в Нижнем Тагиле стартовала новая игра. С ее помощью дети приобщаются к практической деятельности в области защиты окружающей среды: 2017 год в России объявлен годом экологии. 

Новый проект «GreenTeam» пройдет в 3 этапа, где определятся лучшие участники, которые встретятся в финале 11 мая. 
 
Во время проведения игровых заданий детям предстоит изучить природные парки, животных и растения Свердловской области. При этом они должны будут наметить план спасения исчезающих видов флоры и фауны
 
В каком виде они это представят, выберут сами ученики. Это может быть иллюстрированный или письменный отчет, а также созданный ими же видеоролик.
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