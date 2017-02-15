Экологическая кейс-игра для школьников младших классов стартовала в Нижнем Тагиле

Для дошкольников и учащихся младших классов в Нижнем Тагиле запущена экологическая кейс-игра «GreenTeam», об этом сообщает Министерство образования Свердловской области. Для популяризации темы экологии в Нижнем Тагиле стартовала новая игра. С ее помощью дети приобщаются к практической деятельности в области защиты окружающей среды: 2017 год в России объявлен годом экологии.
Новый проект «GreenTeam» пройдет в 3 этапа, где определятся лучшие участники, которые встретятся в финале 11 мая.
Во время проведения игровых заданий детям предстоит изучить природные парки, животных и растения Свердловской области. При этом они должны будут наметить план спасения исчезающих видов флоры и фауны.
В каком виде они это представят, выберут сами ученики. Это может быть иллюстрированный или письменный отчет, а также созданный ими же видеоролик.