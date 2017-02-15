Митинг в память о 28 годовщине вывода советских войск из Афганистана прошел в Нижнем Тагиле

В честь 28-й годовщины вывода советских войск из Афганистана в Нижнем Тагиле состоялся митинг, об этом сообщает администрация города. Сегодня на набережной Тагильского пруда состоялся митинг, который традиционно проходит 15 февраля. В этот день тагильчане вспоминают события далеких лет. Советские солдаты воевали в Афганистане в 90-е годы. Нижний Тагил тоже участвовал в военных действиях в этой стране: 700 тагильчан исполняли свой интернациональный долг в Афганистане. Из них 21 солдат с этой войны не вернулся.
В 1999 году в городе был установлен памятник воинам-интернационалистам «Брод в неизвестность». Каждый год 15 февраля к нему возлагаются цветы, принесенные учащимися и студентами Нижнего Тагила.
В этом мероприятии ежегодно участвует и администрация города. Участники мероприятия почтили память погибших воинов минутой молчания.