Нижнетагильские школьники встретились с полицейскими в рамках «Недели мужества» (ФОТО)

Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров встретился с кадетами 21-й школы. В рамках «Недели мужества» полковник Абдулкадыров побывал на встрече с воспитанниками кадетской школы. Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества.
Сотрудники нижнетагильской полиции не в первый раз встречаются с кадетами. Подобные мероприятия воспитывают у молодого поколения дух патриотизма. Этой цели и посвящены данные встречи. На них юные тагильчане знакомятся с историей защиты Отечества, нюансами службы полицейских и народных дружин.
Для 9-классников был приготовлен приятный сюрприз. Кадеты увидели показательные выступления службы кинологов. Собаки показывали свои навыки поиска наркотиков, взрывчатки и следов преступников. Учащиеся задавали вопросы, на которые отвечали сотрудники полиции.
Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»