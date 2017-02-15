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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильские школьники встретились с полицейскими в рамках «Недели мужества» (ФОТО)

15 февраля 2017, 18:19Добавить новость
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Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров встретился с кадетами 21-й школы. В рамках «Недели мужества» полковник Абдулкадыров побывал на встрече с воспитанниками кадетской школы. Мероприятие было посвящено Дню защитника Отечества. 

Сотрудники нижнетагильской полиции не в первый раз встречаются с кадетами. Подобные мероприятия воспитывают у молодого поколения дух патриотизма. Этой цели и посвящены данные встречи. На них юные тагильчане знакомятся с историей защиты Отечества, нюансами службы полицейских и народных дружин. 

Для 9-классников был приготовлен приятный сюрприз. Кадеты увидели показательные выступления службы кинологов. Собаки показывали свои навыки поиска наркотиков, взрывчатки и следов преступников. Учащиеся задавали вопросы, на которые отвечали сотрудники полиции. 

Нижний Тагил,мужество,образование,школьники,абдулкадыров,полиция,кинологи
Нижний Тагил,мужество,образование,школьники,абдулкадыров,полиция,кинологиНижний Тагил,мужество,образование,школьники,абдулкадыров,полиция,кинологиНижний Тагил,мужество,образование,школьники,абдулкадыров,полиция,кинологи
Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»
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