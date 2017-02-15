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Новости Нижнего Тагила

Доследственная проверка была организована по факту нападения бродячих собак на тагильчан

15 февраля 2017, 08:00Добавить новость
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Как выяснилось, на Красном Камне в районе улицы Карла Либкнехта обитает стая крупных бродячих собак, которые нередко нападают на людей. О недавнем случае агрессивного поведения было рассказано на TagilCity.ru, и материал привлек внимание следственного комитета.

Сообщается, что по фактам нападения на мать и сына, а также на пятиклассницу была организована доследственная проверка. А именно, следователи устанавливают пострадавших и очевидцев происшедших инцидентов. Отдельно в ведомстве выяснят, кто ответственен за отлов животных, а также эффективно ли в этом отношении исполнялись обязанности.


В СК РФ по Свердловской области отмечают, что бродячие собаки представляют реальную угрозу не только для здоровья, но и для жизни свердловчан. Обязанность по контролю над безнадзорными животным лежит на органах местного самоуправления.

© TagilCity.ru
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