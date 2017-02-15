Доследственная проверка была организована по факту нападения бродячих собак на тагильчан

Сообщается, что по фактам нападения на мать и сына, а также на пятиклассницу была организована доследственная проверка. А именно, следователи устанавливают пострадавших и очевидцев происшедших инцидентов. Отдельно в ведомстве выяснят, кто ответственен за отлов животных, а также эффективно ли в этом отношении исполнялись обязанности.



В СК РФ по Свердловской области отмечают, что бродячие собаки представляют реальную угрозу не только для здоровья, но и для жизни свердловчан. Обязанность по контролю над безнадзорными животным лежит на органах местного самоуправления.