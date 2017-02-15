| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Совет по делам молодежи обсудил порядок проведения Дня молодежи в Нижнем Тагиле в 2017 году

15 февраля 2017, 15:20Добавить новость
Нижний Тагил,день молодежи,молодежь,совещание,фестиваль,мероприятия,активность
На заседании Совета по делам молодежи обсудили проведение Дня молодежи и XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.  Темой проведенного совещания стало участие молодежи в мероприятиях, организованных в Нижнем Тагиле в рамках проведения Всемирного дня молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи, а также Дня молодежи. 

В заседании приняли участие руководители профильных организаций, молодежных объединений и члены Общественной палаты города. 
 
Мэр Нижнего Тагила высказал свое мнение об активном участии молодых тагильчан в жизни города, приведя в подтверждение своих слов пример создания молодыми профессионалами успешного предприятия, поставляющего оригинальный софт более чем в 70 стран мира. 
 
На заседании совета представитель Дворца молодежи представила план проведения праздника молодежи, также приуроченного к 100-летию русской революции, отмечающегося в этом году.
© TagilCity.ru
метки , , , , , ,
В Дни молодежи в Нижнем Тагиле пройдет более 50-ти мероприятий 19 июня 2016, 10:30 5
«Чистый город начинается с тебя!» - девиз Дня города-2017 выбран в Нижнем Тагиле 30 января, 14:25
Команда КВН «С понедельника» из Нижнего Тагила примет участие в Международном фестивале «КиВиН-2017» в Сочи (ФОТО) 28 декабря 2016, 17:55

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 57
Подписаться на новости