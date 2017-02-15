Совет по делам молодежи обсудил порядок проведения Дня молодежи в Нижнем Тагиле в 2017 году

На заседании Совета по делам молодежи обсудили проведение Дня молодежи и XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. Темой проведенного совещания стало участие молодежи в мероприятиях, организованных в Нижнем Тагиле в рамках проведения Всемирного дня молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи, а также Дня молодежи.
В заседании приняли участие руководители профильных организаций, молодежных объединений и члены Общественной палаты города.
Мэр Нижнего Тагила высказал свое мнение об активном участии молодых тагильчан в жизни города, приведя в подтверждение своих слов пример создания молодыми профессионалами успешного предприятия, поставляющего оригинальный софт более чем в 70 стран мира.
На заседании совета представитель Дворца молодежи представила план проведения праздника молодежи, также приуроченного к 100-летию русской революции, отмечающегося в этом году.