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Новости Нижнего Тагила

Свыше 2000 человек в Нижнем Тагиле проживают в аварийных домах

15 февраля 2017, 13:20Добавить новость
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В начале текущей недели, 13 февраля, в администрации Нижнего Тагила утвердили новый перечень подлежащих сносу аварийных многоквартирных домов. Согласно ему, в Нижнем Тагиле 111 аварийных домов, в них живут 2198 тагильчан или 838 семей.

По сравнению с прошлым годом список стал немного больше, в 2016 году в него были занесены 104 дома. Хотя в Нижнем Тагиле успешно выполняется программа по переселению из аварийного жилья, список постоянно пополняется ветшающими домами, построенными в 30-50 годы прошлого века.

 

По прошествии определенного времени аварийные дома будут снесены или реконструированы, а жители расселены. Однако расселение из домов, которые были внесены в реестр недавно, может произойти не в этом году и даже не в следующем. Например, согласно одному из постановлений администрации от 27 января 2017 года, аварийный дом №20А на улице Черных будет расселен в срок до 1 ноября 2025 года.


Чтобы занесённые в реестр здания могли выполнять свои функции, управляющие организации будут проводить их аварийно-техническое обслуживание.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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