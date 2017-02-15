Свыше 2000 человек в Нижнем Тагиле проживают в аварийных домах

По сравнению с прошлым годом список стал немного больше, в 2016 году в него были занесены 104 дома. Хотя в Нижнем Тагиле успешно выполняется программа по переселению из аварийного жилья, список постоянно пополняется ветшающими домами, построенными в 30-50 годы прошлого века.

По прошествии определенного времени аварийные дома будут снесены или реконструированы, а жители расселены. Однако расселение из домов, которые были внесены в реестр недавно, может произойти не в этом году и даже не в следующем. Например, согласно одному из постановлений администрации от 27 января 2017 года, аварийный дом №20А на улице Черных будет расселен в срок до 1 ноября 2025 года.



Чтобы занесённые в реестр здания могли выполнять свои функции, управляющие организации будут проводить их аварийно-техническое обслуживание.