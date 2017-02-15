Тагильчанка прокралась в дом пенсионера ночью и украла 4,5 тысячи рублей

Накануне тагильчанка вызвалась помочь дедушке, который, в силу возраста, вез по земле пятилитровую колбу с водой. Девушка проводила старика до частного дома на Огнеупорной улице в Тагилстроевком районе и ушла.



Этой же ночью пожилой мужчина проснулся от шороха в своей комнате. Включив свет, он увидел, что это пришла та самая девушка. На вопрос, что ей здесь нужно, она попросила налить ей чашку кофе. Наутро пенсионер не досчитался 4,5 тысяч, которые лежали у него в куртке. Тогда пенсионер обратился в полицию.



Позже выяснилось, что подозреваемая – 34-летняя тагильчанка, живущая в многоэтажке недалеко от частных домов. Она призналась, что, проводив старика, заметила – он не запирает дверь и увидела, где он хранит свои деньги. Средства, кстати, она потратила на личные нужды. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.