| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тагильчанка прокралась в дом пенсионера ночью и украла 4,5 тысячи рублей

15 февраля 2017, 08:40Добавить новость
город,деньги,закон,кража,нарушение,Нижний Тагил,пенсионеры,полиция,Россия,Свердловская область,уголовное дело
В Нижнем Тагиле была задержана женщина, которая подозревалась в краже денег у пенсионера.

Накануне тагильчанка вызвалась помочь дедушке, который, в силу возраста, вез по земле пятилитровую колбу с водой. Девушка проводила старика до частного дома на Огнеупорной улице в Тагилстроевком районе и ушла.


Этой же ночью пожилой мужчина проснулся от шороха в своей комнате. Включив свет, он увидел, что это пришла та самая девушка. На вопрос, что ей здесь нужно, она попросила налить ей чашку кофе. Наутро пенсионер не досчитался 4,5 тысяч, которые лежали у него в куртке. Тогда пенсионер обратился в полицию.

Позже выяснилось, что подозреваемая – 34-летняя тагильчанка, живущая в многоэтажке недалеко от частных домов. Она призналась, что, проводив старика, заметила – он не запирает дверь и увидела, где он хранит свои деньги. Средства, кстати, она потратила на личные нужды. Ей грозит до 6 лет лишения свободы.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , ,
Инкассатор из Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в совершении нескольких краж денег из банкомата 16 декабря 2016, 16:35
28-летний тагильчанин, грабивший пенсионерок, был пойман полицией (ФОТО) 3 августа 2016, 09:15 1
Серийный грабитель пойман на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО) 23 июня 2016, 13:30 15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 39
Подписаться на новости