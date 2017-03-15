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Новости Нижнего Тагила

Главный болельщик баскетбольного клуба УГМК разыскивается в Екатеринбурге (ФОТО)

15 марта 2017, 08:10Добавить новость
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В Екатеринбурге разыскивается 27-летний Константин Долгих. Молодой мужчина является руководителем фан-сектора баскетбольной команды УГМК и сотрудником благотворительного фонда.

Последний раз его видели 4 февраля в ДИВСе, днем позже он выходил в социальную сеть ВКонтакте, но затем связь с главным фанатом пропала.

У Константина нет родителей и близких родственников, в полицию с заявлением о пропаже человека обратились друзья. Они рассказали, что он живет один, у подъезда припаркована его машина.

Сотрудники полиции проводят комплекс мер по поиску Константина Долгих, пишет E1.ru.

 

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Фото: Костя ДОЛГИХ / vk.com
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