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Новости Нижнего Тагила

Канал «Россия-1» приехал в разрушенную квартиру 2 сирот из Нижнего Тагила (ФОТО, ВИДЕО)

15 марта 2017, 14:00Добавить новость
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Квартирный вопрос, выпустившихся из детского дома тагильчанок, вышел за пределы Нижнего Тагила. 13 марта, провести съемку жилищных условий приехал один из двух национальных телеканалов – «Россия-1».

Напомним, две сироты из Нижнего Тагила Алёна и Оксана после детского дома оказались прописанными в разрушенной квартире в посёлке Сухоложский. Ранее, в ней жили их родственники, шесть из восьми которых скончались от открытой формы туберкулёза за последние два года.

 

Данный вопрос был взят под контроль администрацией Нижнего Тагила. Сегодня в прокуратуре должно состояться рассмотрение материалов дела о постановке сирот в очередь на квартиру. Правомерность принятия решения будет проверена дополнительно. О чём редакции TagilCity.ru сообщила представительница сестёр-сирот.


Потепление вызвало размораживание накопившихся в квартире органических отходов.

 

С наступлением весны оттаяли и запахи и прочие «радости» этой квартиры, -- рассказывают девочки.

 

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Проводить съемку в квартире достаточно затруднительно из-за практически отсутствующего света, так как окна заколочены. Пол местами отсутствует полностью. Там, где деревянное покрытие ещё осталось, проходить опасно: гнилые доски проваливаются под ногами. Всё же операторам удалось зафиксировать внутреннее состояние жилплощади. Редакция TagilCity.ru также произвела съемку места событий.

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Несмотря на отсутствие батарей и проживающих, счета за горячую воду и отопление приходят исправно. Пока квартира пустовала, долг за коммунальные услуги стал больше 300 тысяч. Такой была сумма три года назад и с тех пор этот долг всё растёт, -- рассказала крёстная сестёр.

 


© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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