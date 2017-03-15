| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Россияне стали в два раза чаще жаловаться на нарушение своих прав в Роспотребнадзор за последние шесть лет

15 марта 2017, 14:05Добавить новость
экономика,Россия,права,защита прав,потребитель,общество,Роспотребнадзор,жалоба
Роспотребнадзор обеспокоен ростом числа гражданских исков по защите прав потребителей РФ, об этом сообщает газета «Известия» В последние два с половиной года объем заявлений от россиян по поводу качества оказания финансовых услуг вырос в 2,2 раза. Такие цифры привела Глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

При этом она отметила, что такое положение сложилось в связи с закредитованностью граждан, отсутствием механизмов цивилизованного банкротства и простых механизмов разрешения финансовых споров. 

По словам главы надзорного ведомства, общее число разрешенных споров в сфере защиты прав потребителей достаточно высок – до 90%, но в области оказания финансовых услуг этот показатель составляет всего 38%. 

Анна Попова заявила: 

Очевидно, что ежегодный 10-процентный прирост количества исков потребителей рано или поздно может парализовать судебную систему, потому требуют поддержки и внимания общественные и государственные инициативы, связанные с развитием институтов альтернативного разрешения споров. 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , , ,
Опасной для здоровья водки стало в два раза больше в 2016 году в России 10 марта, 14:10 2
Пенсия может превратиться в пособие только для нуждающихся через 20 лет в России 9 марта, 13:35 2
Роспотребнадзор введет новые правила труда для беременных и кормящих женщин 7 марта, 14:05

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 23
Подписаться на новости