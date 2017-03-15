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Российская певица Юлия Самойлова сможет беспрепятственно въехать в Украину для участия в «Евровидении – 2017»

15 марта 2017, 15:05Добавить новость
Россия,Украина,Евровидение,конкурс,политика,запрет,граница,песня
Во время песенного конкурса «Евровидение-2017» будут сняты все запреты на въезд в Украину российской участницы Юлии Самойловой, об этом сообщает газета «Известия». Ранее представитель украинского МВД Антон Геращенко заявлял, что певице из России Юлии Самойловой могут запретить посещение страны для участия в конкурсе «Евровидение-2017». Это было связано с ее участием в 2015 году в крымском фестивале «Мир спорта и добра». 

29-летняя певица  инвалид первой группы  все-таки будет представлять Россию на конкурсе в Киеве. Эту информацию уже подтвердили организаторы мероприятия и члены украинского комитета «Евровидения». Таким образом, Юлия сможет беспрепятственно въехать в страну. 

В ЕВС отмечают, что Украина должна подчиняться общепринятым нормам и не создавать проблем для участников, в том числе, обеспечить их безопасность в стране.
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