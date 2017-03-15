Страхование жизни и здоровья врачей скорой помощи может быть законодательно введено в Свердловской области

В нескольких регионах России уже действует практика страхования жизни и здоровья пациентов и врачей на момент нахождения в карете скорой помощи. Для реализации данной программы необходимо внести изменения в бюджет области.

Также было отмечено, что водителей скорой помощи необходимо приравнять к медикам и обеспечить им законодательные гарантии.

По словам главврача скорой помощи Екатеринбурга, число преступлений в отношении работников скорой ежегодно растет.