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Новости Нижнего Тагила

Страхование жизни и здоровья врачей скорой помощи может быть законодательно введено в Свердловской области

15 марта 2017, 09:45Добавить новость
Свердловская область,депутаты,страхование,закон,медики,врачи,медицина,здравоохранение
Депутаты Свердловской области предложили правительству региона усилить законодательную защиту работников скорой помощи. Так, было предложено страховать работников неотложки от нападений, сообщает ТАСС. В нескольких регионах России уже действует практика страхования жизни и здоровья пациентов и врачей на момент нахождения в карете скорой помощи. Для реализации данной программы необходимо внести изменения в бюджет области.
 
Также было отмечено, что водителей скорой помощи необходимо приравнять к медикам и обеспечить им законодательные гарантии. 
 
По словам главврача скорой помощи Екатеринбурга, число преступлений в отношении работников скорой ежегодно растет.
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