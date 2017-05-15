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Новости Нижнего Тагила

Молодой человек из Кировграда прислал интимные фото своей экс-возлюбленной ее начальнице

15 мая 2017, 11:20Добавить новость
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Жительница Кировграда написала в полицию заявление на своего бывшего молодого человека. 

Девушка решила расстаться с мужчиной, но он не принял ее позицию и стал настаивать на продолжении отношений. Экс-возлюбленный, после получения неоднократных отказов, прислал работодателю девушки ее фото интимного характера.

Молодой человек пытался таким образом отомстить и выставить бывшую пассию в не лучшем свете.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ, сообщает «Твой континент».

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