Молодой человек из Кировграда прислал интимные фото своей экс-возлюбленной ее начальнице

Жительница Кировграда написала в полицию заявление на своего бывшего молодого человека.

Девушка решила расстаться с мужчиной, но он не принял ее позицию и стал настаивать на продолжении отношений. Экс-возлюбленный, после получения неоднократных отказов, прислал работодателю девушки ее фото интимного характера.





Молодой человек пытался таким образом отомстить и выставить бывшую пассию в не лучшем свете.





В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 137 УК РФ, сообщает «Твой континент».