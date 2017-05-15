Капремонт крыши дома на улице Ломоносова в Нижнем Тагиле закончился мусором под окнами и сломанными деревьями (ФОТО)

Сбрасывали рубероид с крыши прямо на деревья! -- рассказал местный житель.

В прилагаемых фото чётко видно огромную гору строительного мусора под деревьями и на них.

Мы ничего не скидываем с крыши, мы всё спускаем на лифте, -- прокомментировали в управляющей компании «Теплотехник».



В этом году в рамках капитального ремонта полностью была снята кровля с этого дома.

Объём мусора получился очень большой. Сначала возили на лифте, потом поняли, что таких объёмов лифт может и не выдержать. Тогда решили аккуратно сбрасывать вниз, -- пояснила редакции TagilCity.ru старшая по дому Алла Николаевна.

Однако верхние части деревьев всё-таки пострадали.

Эти деревья можно кронировать, и они дальше будут расти. Жители для стоянки своих машин вырубают гораздо больше зелёных насаждений. Ранее мы уже планировали посадить несколько деревьев и 20 кустов. Теперь обещались исправить сломанное и помочь с посадкой озеленения зачищавшие крышу строители. Хорошая бригада, -- заметила главная по дому.

Фото из группы «Чёрный список»