Российские школы лишились хороших учебников по русскому языку и литературе

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» обратилась в Министерство образования и науки РФ с просьбой пересмотреть порядок утверждения перечня учебных пособий.

Российские педагоги в письме-обращении главе Минобрнауки России сообщили, что из-за формального решения министерства школы потеряли хорошие учебные пособия по русскому языку и литературе.



Также они попросили пересмотреть решение и включить эти учебники в федеральный список.





Такая ситуация с невключением учебников в список сложилась из-за несоблюдения сроков и правил оформления заявки, как сообщает газета «Известия». Так, снова из-за бюрократизма школы лишились необходимых учебников.