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Новости Нижнего Тагила

Российские школы лишились хороших учебников по русскому языку и литературе

15 мая 2017, 13:25Добавить новость
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«Ассоциация учителей литературы и русского языка» обратилась в Министерство образования и науки РФ с просьбой пересмотреть порядок утверждения перечня учебных пособий.

Российские педагоги в письме-обращении главе Минобрнауки России сообщили, что из-за формального решения министерства школы потеряли хорошие учебные пособия по русскому языку и литературе.

Также они попросили пересмотреть решение и включить эти учебники в федеральный список.

Такая ситуация с невключением учебников в список сложилась из-за несоблюдения сроков и правил оформления заявки, как сообщает газета «Известия». Так, снова из-за бюрократизма школы лишились необходимых учебников. 

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