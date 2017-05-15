42% екатеринбуржцев выступают против строительства Храма-на-Воде

Более 40% опрошенных в уральской столице выступают против строительства Храма-на-Воде.

В акватории городского пруда уральской столицы должен появиться храм. Фонд «Социум» провел опрос по телефону, который определил сторонников и противников данного проекта. Согласно данным опроса 22% вообще ничего не слышали об этом. 13% жителям уральской столицы безразличны к этому вопросу. Только 23% опрошенных высказались за строительство Храма-на-Воде.





Согласно данным фонда, молодежь чаще, чем пожилые и зрелые, демонстрирует равнодушие к проблеме. При этом люди с высшим образованием – это большая часть среди опрошенных, кто высказывается против строительства Храма-на-Воде. Опрос был проведен в мае 2017 года, сообщает «Комсомольская правда».