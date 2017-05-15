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Новости Нижнего Тагила

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области встретилась с заключенным, утверждающим о пытках в ИК №5

15 мая 2017, 09:20Добавить новость
закон,насилие,Нижний Тагил,проверка,Свердловская область,Мерзлякова,ГУФСИН,Бердиев

У уполномоченного по правам человека в Свердловской области Татьяны Мерзляковой состоялась встреча с осужденным Фарухом Бердиевым, который, по его словам, подвергся пыткам во время отбывания наказания.

Татьяна Мерзлякова сказала, что намерена проверить, как содержатся заключенные в ИК №5 и №26 в Свердловской области. Напомним, что жалобы на издевательства в колониях получили сразу от нескольких заключенных члены ОНК. ГУФСИН в свою очередь факты насилия отрицает.

Как пишет «Федерал пресс», Мерзлякова встретиться с адвокатом Бердиева, его родственниками, сотрудниками ИК №5 в Нижнем Тагиле, другими заключенными, и разберется в ситуации. На данный момент проводятся различные проверки, на основании которых будут приняты соответствующие решения.

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