Чиновники села Черноусово просят жильцов дома подписать несоответствующие действительности документы (ФОТО)

В селе Черноусово Свердловской области местные жители жалуются на администрацию. По словам жильцов дома, в Комитете по управлению городским имуществом жильцов многоквартирного дома просят подписать документ об отсутствии претензий к выполненным ремонтным работам.

Однако по факту на объекте ремонта есть множество недоделок. И претензии к моменту подписания документов устранены не были. Более того, были случаи, когда на детей падала штукатурка, пишет JustMedia.





Жильцы восьми квартир обратились к депутату Владиславу Гилеву, который, в свою очередь, написал заявление в полицию.





Помимо обращения в полицию депутат написал письмо В.В.Путину.

Фото: Justmedia.ru