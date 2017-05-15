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Новости Нижнего Тагила

Чиновники села Черноусово просят жильцов дома подписать несоответствующие действительности документы (ФОТО)

15 мая 2017, 18:40Добавить новость
администрация,нарушение,ремонт,Россия,Свердловская область,Черноусово,депутат

В селе Черноусово Свердловской области местные жители жалуются на администрацию. По словам жильцов дома, в Комитете по управлению городским имуществом жильцов многоквартирного дома просят подписать документ об отсутствии претензий к выполненным ремонтным работам.

Однако по факту на объекте ремонта есть множество недоделок. И претензии к моменту подписания документов устранены не были. Более того, были случаи, когда на детей падала штукатурка, пишет JustMedia.

Жильцы восьми квартир обратились к депутату Владиславу Гилеву, который, в свою очередь, написал заявление в полицию.

Помимо обращения в полицию депутат написал письмо В.В.Путину.

 

администрация,нарушение,ремонт,Россия,Свердловская область,Черноусово,депутат
Фото: Justmedia.ru
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Комментарии (1)
Эдуард Рыбаков 16.05.2017 01:27:36 #
Как что дак Путину. Он один что ли в стране должен работать??
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