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Новости Нижнего Тагила

30 нелегальных мигрантов отправились из Екатеринбурга на родину за свой счёт

15 июня 2017, 08:30Добавить новость
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Накануне Россию покинули 30 нелегальных мигрантов. Это 21 уроженец Узбекистана, 6 - Таджикистана и еще двое из Киргизии и Азербайджана.

Все иностранцы находились в России незаконно: у них отсутствовали документы, разрешающие пребывать в стране.

Все 30 мигрантов получили штрафы в размере двух тысяч рублей.

Кроме того, билеты домой были куплены на их деньги. Это делается для экономии федеральных средств, пишет E1.ru. Сотрудники ФМС сотрудничают с их семьями и самими мигрантами, чтобы те приобретали билеты за свой счёт.

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