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Новости Нижнего Тагила

Начальник тагильской полиции полковник Абдулкадыров лично предупредил ветеранов о мошенниках (ФОТО)

15 июня 2017, 08:00Добавить новость
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Накануне на заседании городского совета ветеранов выступил начальник городской полиции Ибрагим Абдулкадыров. Встреча была организована с целью донесения до пожилых людей информации о мошенниках, которые орудуют на территории Нижнего Тагила.

В первую очередь, полковник Абдулкадыров отметил, что за последние несколько лет количество таких преступлений значительно снизилось, в том числе благодаря работе сотрудников полиции. Теперь тагильским правоохранителям в поиске злоумышленников помогает система видеонаблюдения «Безопасный город».

Полковник рассказал тагильским ветеранам о том, что мошенники приходят к пожилым людям в обличье соцработников, коммунальщиков, газовиков и др. Они входят в доверие и либо выманивают, либо похищают деньги, отвлекая людей другими делами. Обо всех случаях, а также обо всех визитах следует сообщать в полицию, убедительно попросил полковник Абдулкадыров.

 

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Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила


Кроме того, начальник полиции попросил присутствующих информировать о мошеннических действиях и подозрительных визитах своих пожилых знакомых, соседей, которые не защищены и которых могут обидеть.

В завершение встречи ветеранам раздали памятки с полезной информацией. Тагильчане, в свою очередь, поблагодарили гостей за информативную встречу.

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