Несовершеннолетняя девушка, на которую обрушилась крыша во время урагана в Нижнем Тагиле, практически полностью выздоровела

Инцидент произошёл вечером 3 июня в центре Нижнего Тагила. На девушку обрушилась часть кровли, сорванной ураганом с крыши.



В больнице, где пострадавшей оказали помощь, рассказали о том, чем для неё закончился тот неприятный инцидент.

Девушке 2006 г.р. с ушибленными ранами была оказана необходимая помощь в травматологическом отделении нашей больницы. Ей были наложены швы. После этого она была направлена на амбулаторное лечение, -- рассказал журналистам TagilCity.ru главный врач Демидовской городской больницы - Сергей Овсянников.



В настоящее время срок лечения девушки-подростка заканчивается. Очень скоро произошедшее во время урагана станет для неё просто воспоминанием.

Срок заживления ран, подобных тем, что получил подросток, составляет до 14 дней. На текущий момент 12 дней уже истекли. Если бы сейчас был учебный год - девушка уже вернулась бы к учёбе, -- отметил Сергей Овсянников.



В больнице отметили, что во время и после урагана к ним не поступали пациенты с серьёзными травмами. Напомним, в результате урагана в Нижнем Тагиле погиб 1 человек - житель Екатеринбурга.

Ураган 03.06.2017 г.