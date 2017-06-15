Отец нижнетагильского депутата Алексея Балыбердина арестован за управление транспортным средством в нетрезвом виде

В Нижнем Тагиле суд арестовал отца депутата Госдумы от Нижнетагильского одномандатного округа Алексея Балыбердина. Известно, что он заключен под стражу на десять суток за управление ТС в нетрезвом состоянии.

Как пишет АН «Между строк», Владимир Балыбердин – отец депутата – был задержан в момент управления мотоциклом. Он не имел водительских прав, а в его крови обнаружили алкоголь. Инцидент произошел 10 июня. В этот день пенсионер направлялся на рыбалку.





Получить комментарий от Алексея Балыбердина не получилось. Однако достоверно известно, что постановление об административном аресте его отца было вынесено 13 июня. Сейчас пенсионер находится в спецприемнике.