Профилактическая операция по работе с несовершеннолетними «Подросток» стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Цель масштабной профилактической операции «Подросток» – предупреждение и пресечение преступности среди несовершеннолетних, выявление беспризорных, безнадзорных детей, а также случаев жестокого обращения с детьми в семьях.





С 13 по 17 июня в Нижнем Тагиле будет проходить первый из четырех этапов операции «Подросток» «Безнадзорные дети», об этом сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.





Инспекторы ПДН побывали в семьях, проживающих в поселке Старатель, состоящие на учете в полиции. Среди них есть и неблагополучные многодетные семьи, где родители злоупотребляют алкоголем и не оказывают надлежащего ухода в воспитании детей.





Фото: МУ МВД Нижнего Тагила





Результатами работы с такими семьями поделилась майор Ирина Озорнина, инспектор ОДН:



