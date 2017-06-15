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Новости Нижнего Тагила

Профилактическая операция по работе с несовершеннолетними «Подросток» стартовала в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 июня 2017, 15:35Добавить новость
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В Нижнем Тагиле начали проводиться рейды масштабной оперативно-профилактической операции «Подросток», которые будут продолжаться в течение всего летнего периода.

Цель масштабной профилактической операции «Подросток» – предупреждение и пресечение преступности среди несовершеннолетних, выявление беспризорных, безнадзорных детей, а также случаев жестокого обращения с детьми в семьях.

С 13 по 17 июня в Нижнем Тагиле будет проходить первый из четырех этапов операции «Подросток» «Безнадзорные дети», об этом сообщает МУ МВД Нижнего Тагила.

Инспекторы ПДН побывали в семьях, проживающих в поселке Старатель, состоящие на учете в полиции. Среди них есть и неблагополучные многодетные семьи, где родители злоупотребляют алкоголем и не оказывают надлежащего ухода в воспитании детей.

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Фото: МУ МВД Нижнего Тагила

Результатами работы с такими семьями поделилась майор Ирина Озорнина, инспектор ОДН:

Меня радует, что многие неблагополучные родители все-таки начинают понимать, как нужно правильно жить и воспитывать детей, не употребляя спиртное и, тем более, наркотики. Уже есть и результат. Из большого количества неблагополучных семей поселка Старатель, осталось только десять!

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