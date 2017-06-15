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Новости Нижнего Тагила

Учительница из Иркутской области во время «прямой линии» пожаловалась Владимиру Путину на низкую зарплату

15 июня 2017, 18:25Добавить новость
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Молодая учительница из Иркутской области во время «прямой линии» сообщила Владимиру Путину о том, какую она получает зарплату: это очень удивило Президента РФ.

Во время разговора с Президентом Путиным учительница из Иркутской области рассказала, что она получает зарплату, как молодой педагог, 16 500 рублей. Также женщина поделилась с Главой государства тем, что не получила подъемных средств, как молодой специалист. Президент был удивлен и возмущен такой ситуации и согласился с тем, что такого быть не должно.

 

Молодые специалисты хоть и должны получать меньше опытных, но не в разы, как это происходит сейчас, заметил Путин. Также он указал на то, что необходимо установить минимальное соотношение между зарплатами молодых педагогов и преподавателей со стажем.

При этом Владимир Путин добавил, что с 1 января 2018 года будут проиндексированы зарплаты тех бюджетников, чьи профессии не попали в майские указы.

Российский лидер обратил внимание губернатора Иркутской области и министра образования на то, что этому случаю необходимо уделить самое пристальное внимание.

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Комментарии (6)
xemafor 15.06.2017 21:30:54 #
Трындец училке.Сейчас по этапу за экстремизм пойдёт
xemafor 15.06.2017 21:32:14 #
А он не высказался насчёт запрета снижать зарплаты основным рабочим-сдельщикам в счёт повышения для работающих по тарифу?
Эдуард Рыбаков 15.06.2017 21:41:45 #
А он думал все сороковник получают?
DeathSaler 16.06.2017 17:26:06 #
пол страны живет на 15-20к в месяц. а нам вещают про среднюю зп на уровне 30-40.
выборы выборы - кандидаты... (((
Vovan5840 18.06.2017 07:38:36 #
А он типа не знал.
Эдуард Рыбаков 18.06.2017 15:34:08 #
Да он тоже далёк от народа..
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