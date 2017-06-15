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Новости Нижнего Тагила

Жители двух населенных пунктов опасаются ходить по мосту через реку Сосьву из-за его аварийного состояния (ФОТО)

15 июня 2017, 16:00Добавить новость
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Единственный мост через реку Сосьву между поселком и деревней находится в аварийном состоянии: администрация Серовского ГО и в этом году не планирует ремонтировать его. 

Единственной дорогой, соединяющей поселок Марсята и деревню Петрова, является подвесной мост через реку Сосьва.

Но ходить по нему стало небезопасно: некоторые доски отсутствуют, с него падают даже собаки, не говоря уже о людях.

Жители поселка Марсята жалуются:

В Петрова у нас живут две семьи. Там и дачники есть. И просто люди через мост ходят. Я раньше тоже за речку ходила, сейчас боюсь — мост аварийный. Я плавать не умею. Сейчас лето, купальный сезон откроется – дети купаться пойдут.


Жители ближайших населенных пунктов, пользующиеся этим мостом, обращались в администрацию Серовского ГО, но там сообщили, что в 2017 году не запланирован ремонт ветхого моста. На его восстановление требуется 179 919 рублей. Эти средства планируется включить в бюджет не раньше 2018 года, сообщает Rupolit. 

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Фото: Rupolit

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