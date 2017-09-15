108 килограмм санкционных яблок уничтожено в Серове (ВИДЕО)

Сотрудники Роспотребнадзора совместно с Екатеринбургской таможней провели в Серове проверку продуктовых прилавков. В ходе рейда были обнаружены тысячи санкционных яблок на базе по улице Кирова. У продавца отсутствовали документы на продукцию, а объяснить, где яблоки были приобретены, он не смог.





Силовиками было принято решение об изъятии и уничтожении яблок. Всего было обнаружено 108 кг фруктов, их отвезли на полигон твердых бытовых отходов в районе Верх-Нейвинска и сравняли с землей бульдозером. Позже раздавленные яблоки были закопаны, пишет Комсомольская Правда.





Таможня Екатеринбурга отмечает, что фрукты могли быть заражены опасной инфекцией, так как при ввозе на территорию РФ не были проверены ни одной специальной службой.





Видео: «Комсомольская Правда»