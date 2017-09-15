| регистрация
Новости Нижнего Тагила

9 молодых полицейских поступили на службу в МВД «Нижнетагильское» (ФОТО)

15 сентября 2017, 10:00Добавить новость
безопасность,город,Нижний Тагил,полиция,МВД,вуз,абдулкадыров
Выпускники ВУЗов МВД уже успели получить первый опыт работы в правоохранительных органах. Начальник полиции Нижнего Тагила познакомился с новыми сотрудниками.

Нижнетагильское отделение МВД с 1 сентября пополнилось новыми сотрудниками. На работу поступили 9 выпускников ВУЗов МВД. Они уже успели познакомиться с коллективом и получить свой первый опыт работы в ОВД.

 

13 сентября с молодыми полицейскими и их наставниками встретился Ибрагим Абдулкадыров. Он объяснил прибывшим, что служба требует доброжелательности и особого внимания в работе с гражданами. Начальник полиции Нижнего Тагила отметил работу правоохранительных органов на прошедших общественных мероприятиях – Дне танкиста, Дне знаний и Едином дне голосования.

 

На сохранение общественного порядка и безопасности дорожного движения в эти дни был направлен весь личный состав. Сотрудники добросовестно несли службу и отлично справились с поставленными задачами, -- отметил Ибрагим Абдулкадыров.

 

Молодые полицейские рассказали, что первые рабочие дни проходили волнительно. Однако опытные наставники помогли справиться и влиться в работу.

 

безопасность,город,Нижний Тагил,полиция,МВД,вуз,абдулкадыровбезопасность,город,Нижний Тагил,полиция,МВД,вуз,абдулкадыровбезопасность,город,Нижний Тагил,полиция,МВД,вуз,абдулкадыровбезопасность,город,Нижний Тагил,полиция,МВД,вуз,абдулкадыров

Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

300 полицейских Нижнего Тагила приняли участие в обеспечении порядка во время проведения мероприятий ко Дню молодежи (ФОТО)
25 июня, 14:10
3 0
Правозащитники Хельсинкской группы высоко оценили работу нижнетагильских полицейских
28 июля, 14:30
1 2
1
Водитель из Нижнего Тагила привлечен к уголовной ответственности за повторное управление ТС в состоянии опьянения
25 июля, 16:35
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 617
Подписаться на новости