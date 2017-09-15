9 молодых полицейских поступили на службу в МВД «Нижнетагильское» (ФОТО)

Нижнетагильское отделение МВД с 1 сентября пополнилось новыми сотрудниками. На работу поступили 9 выпускников ВУЗов МВД. Они уже успели познакомиться с коллективом и получить свой первый опыт работы в ОВД.

13 сентября с молодыми полицейскими и их наставниками встретился Ибрагим Абдулкадыров. Он объяснил прибывшим, что служба требует доброжелательности и особого внимания в работе с гражданами. Начальник полиции Нижнего Тагила отметил работу правоохранительных органов на прошедших общественных мероприятиях – Дне танкиста, Дне знаний и Едином дне голосования.

На сохранение общественного порядка и безопасности дорожного движения в эти дни был направлен весь личный состав. Сотрудники добросовестно несли службу и отлично справились с поставленными задачами, -- отметил Ибрагим Абдулкадыров.

Молодые полицейские рассказали, что первые рабочие дни проходили волнительно. Однако опытные наставники помогли справиться и влиться в работу.

Фото: пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское»