Безопасность зрителей во время показов «Матильды» обеспечена полицией Нижнего Тагила

Полиция Нижнего Тагила окажет содействие кинотеатрам, в прокате которых будет стоять «Матильда» Алексея Учителя. Меры по обеспечению правопорядка будут применяться во время киносеансов.

По официальной информации пресс-центра МВД России, территориальные органы МВД получили ориентировку на содействие прокатным организациям с целью пресечения возможных провокаций и обеспечения безопасности. Это связано с повышенным вниманием общественности к выходу в прокат фильма «Матильда».

Дополнительные меры по обеспечению правопорядка, а также сохранности зданий и имущества кинопрокатных организаций будут разрабатываться и применяться территориальными органами МВД России в зависимости от складывающейся оперативной обстановки и полученной информации о возможных противоправных действиях, -- сообщили в пресс-центре МВД России.



Напомним, что кинокартину Алексея Учителя «Матильда» планируют показать в кинотеатрах Нижнего Тагила, несмотря на письма с угрозами от православных активистов.



