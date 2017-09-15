Буддистский храм в Качканарском районе будет снесён зимой (ВИДЕО)

15 сентября Федеральная служба судебных приставов сообщила, что выполнить решение суда о сносе незаконно построенного буддистского храма в Качканарском районе Свердловской области можно будет только с наступлением зимы. Отдел ФССП по Качканару ожидает поступление средств для сноса из федерального бюджета.



Храм построен в 1995 году, в 2016 году появилась информация о том, что храм могут снести, так как земля, на которой он построен, находится в федеральной собственности и была занята без разрешения. Члены буддистской общины отказались выполнять решение суда о сносе, потому материалы дела передали судебным приставам, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС



На данный момент дорога к храму труднопроходима, потому приставы будут ждать зимы, чтобы пройти к строению и произвести снос, который оценили в 1,5 млн рублей.





Видео: ТАСС