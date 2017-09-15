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Новости Нижнего Тагила

Часть крыши упала на детскую площадку в Нижнем Тагиле из-за сильного ветра (ВИДЕО)

15 сентября 2017, 18:30Добавить новость
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Металлические листы сорвало ветром с крыши дома по ул. Тагилстроевская, 29 на ГГМ. Никто из присутствовавших во дворе дома не пострадал.

Листы металла на крыше дома были замечены жителями еще 28 августа. В этот же день жители двора сделали заявку в управляющую компанию «Стройсервис», которая обслуживает дом по адресу ул. Тагилстроевская, 29.

 

28 августа заметили на крыше соседнего дома колыхающиеся на ветру 2 металлических листа. В этот же день подали заявку в УК «Стройсервис» в клиентский отдел. При нас была сделана запись в журнал, -- рассказала тагильчанка Ольга, проживающая в соседнем доме.

 

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Решение вопроса беспокоило жителей квартала, так как каждый день они совершают прогулки с детьми во дворе дома.

 

15 сентября был сильный ветер. Листы, которые до сегодняшнего дня развевались на крыше, сорвало и они упали на детскую площадку. Никто из гулявших детей не пострадал.

 

Сегодня 15 сентября был сильный ветер и эти самые листы сорвало с крыши в 15:20. Неподалеку гуляли дети, никто не пострадал, только по той причине, что основная масса детей находится в детских садах. Ежедневно по этой дорожке гуляют мамы с колясками, -- сообщила Ольга.

 

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По словам жильцов дома, управляющая компания отреагировала так: прибывшие на место сотрудники УК оттащили листы железа в сторону от детской площадки.

 

В 15:40 пришел работник из «Стройсервиса» и спрятал их подальше в траву под балкон, -- пояснила жительница дома.

 
Редакции TagilCity.ru получить комментарий от управляющей компании не удалось. На телефонные звонки в пятницу вечером никто не отвечал. 

Напомним, в 2014 году после некачественной очистке крыш на женщину в Нижнем Тагиле упала глыба льда

 

© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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