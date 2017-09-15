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Новости Нижнего Тагила

Дворник из Екатеринбурга получил премию за спасение новорожденного ребенка (ФОТО)

15 сентября 2017, 10:30Добавить новость
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Работник управляющей компании в Екатеринбурге в начале августа нашел новорожденного ребенка в пакете и спас его. За героический поступок руководство наградило дворника премией.

Управляющая компания выписала премию дворнику Батыку Базарбаеву, который спас найденного в пакете новорожденного ребенка в Екатеринбурге.

 

Утром 6 августа, убирая двор, он заметил полиэтиленовый пакет, который висел на одном из заборов. Дворник хотел выбросить пакет, но в нем что-то зашевелилось. Мужчина заглянул внутрь и увидел новорожденного мальчика, затем быстро вызвал скорую помощь.

 

Ребенок жив и здоров, скоро он попадет в приемную семью. Руководство коммунальной службы, где работает мужчина, поблагодарило его за спасение человеческой жизни. Сам Батык Базарбаев считает, что любой на его месте поступил бы так же, пишет Е1.

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Фото: Е1

 
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