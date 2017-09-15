Дворник из Екатеринбурга получил премию за спасение новорожденного ребенка (ФОТО)

Управляющая компания выписала премию дворнику Батыку Базарбаеву, который спас найденного в пакете новорожденного ребенка в Екатеринбурге.

Утром 6 августа, убирая двор, он заметил полиэтиленовый пакет, который висел на одном из заборов. Дворник хотел выбросить пакет, но в нем что-то зашевелилось. Мужчина заглянул внутрь и увидел новорожденного мальчика, затем быстро вызвал скорую помощь.

Ребенок жив и здоров, скоро он попадет в приемную семью. Руководство коммунальной службы, где работает мужчина, поблагодарило его за спасение человеческой жизни. Сам Батык Базарбаев считает, что любой на его месте поступил бы так же, пишет Е1.





Фото: Е1