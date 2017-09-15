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Новости Нижнего Тагила

Мужчина, предложивший подростку снять штаны, в Нижнем Тагиле не найден (ФОТО)

15 сентября 2017, 17:25Добавить новость
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Тёплым летним вечером 23 августа взрослый мужчина предложил 17-летнему подростку снять штаны в кустах за 500 рублей. Полиция не смогла установить его личность, несмотря на появление фотографий подозреваемого в сети.

Информация о взрослом мужчине, средь бела дня предложившему подростку оказать ему интимные услуги, обеспокоила городскую общественность Нижнего Тагила в конце лета.

Семья подростка, к которому проявил сексуальный интерес мужчина, написала в полицию заявление. Однако установить личность этого человека не удалось. 

 

В возбуждении уголовного дела отказано. К сожалению, личность гражданина не была установлена, --сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-службе УВД. 


Обеспокоенные родители Нижнего Тагила в одном из городских сообществ в социальных сетях выложили фотографии подозреваемого. По их словам, он также бывает на пляже на ул. Горошникова.

 

Сегодня второй день как на улице стоит жара, многие жители нашего города вышли купаться. Мы с семьей из их числа. Местом для отдыха выбрали Тагильский пруд. Когда мы уже начали собираться домой, я обратила внимание на данного «человека». Люди, он занимался онанизмом на детей. Я, дура, тупанула. Сначала начала орать на него, а потом уже вызывать полицию. Кричать особо не могла, так как находилась с детьми. Естественно, к тому времени он благополучно смылся. Полиции я объяснения дала. Наверное, его и не будут искать. Но город должен знать «героев» в лицо, -- пишет Лариса Я. в сообществе «Тагил: 25 квартал» и прилагает фотографии.

 

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Фото: 24 августа, 2017 г.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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