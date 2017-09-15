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Новости Нижнего Тагила

Новый светофор появился у Машиностроительного техникума в Нижнем Тагиле (ФОТО)

15 сентября 2017, 12:40Добавить новость
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Новый светофор и новые ограждения установлены у Машиностроительного техникума на Вагонке. Так в Нижнем Тагиле появился ещё один регулируемый пешеходный переход.

Напомним, ранее переход через пр. Вагоностроителей у техникума был нерегулируемым. Нередко там происходили аварии. Установка светофора должна исправить сложившееся положение.

 

Светофор был установлен по настоянию ГИБДД из-за большого количества ДТП на участке. ГИБДД обратилась к Администрации Нижнего Тагила, та дала добро на установку светофора и ограждений. Работы были начаты 1 сентября. Теперь этот пешеходный переход является регулируемым и более безопасным, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в техническом отделе МУП «Сигнал-3».

 

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Водители Нижнего Тагила позитивно встретили перемены. По их мнению, выезд с улицы Орджоникидзе значительно облегчился.

 

На этом перекрестке было очень тяжело выезжать с улицы Орджоникидзе: при повороте необходимо было пропускать 2 или 4 полосы автомобилей, а также пешеходов на сразу трёх пешеходных переходах, -- поделился автолюбитель Александр с Вагонки с журналистом TagilCity.ru.

 

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Фото: перекрёсток Орджоникидзе-Вагоностроителей, 14 сентября, 2017г.  

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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