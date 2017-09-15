Ответственные за ЧС ведомства Нижнего Тагила готовы к эвакуациям в случае телефонных угроз

Службы города Нижнего Тагила готовы к массовым эвакуациям в случае угрозы. Плановое регулярное проведение тренировок в организациях города поможет при возникновении чрезвычайной ситуации.

Волна звонков от телефонных террористов прошла по всей стране с начала недели. Массовые эвакуации проводились во многих городах. Эвакуации людей из торговых центров и школ прошли в Москве, Хабаровске, Омске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и других городах, общая численность которых к середине недели достигла порядка 20.

Редакция TagilCity.ru провела опрос ответственных за ЧС ведомств города о готовности к эвакуации в случае угрозы.

Согласно законодательству Российской Федерации, в каждой организации проводятся плановые тренировки. Администрация муниципалитета контролирует их проведение. Методическая поддержка и контроль - работа отдела защиты гражданского населения Нижнего Тагила.

Мы поддерживаем готовность на случай угрозы, работа в этом направлении проводится большая. Раз в год обязательно проводится штабная тренировка, это – разбор ситуаций, которые могут возникнуть. Проводит руководящий состав. И практические тренировки для всех с участием служб города, которые проходят с эвакуацией из здания. Чаще ими охвачены учебные заведения. Мы формируем план учений, контролируем проведение тренировок. Проводятся проверки торговых центров на предмет готовности к ЧС, но полномочия органов местного управления несколько сужены. Торговый центр, как юридическое лицо, ответственно за безопасность находящихся внутри посетителей. Мы со своей стороны оказываем методическую помощь, даем ориентиры - какие документы нужно разработать, чтобы провести учения. Работаем со всеми организациями, особое внимание уделяем тем, где есть массовые скопления народа. Торговые центры в Нижнем Тагиле, такие как «Лента», «Райт» регулярно проводят тренировки. Сейчас идет месячник по подготовке к действиям в ЧС. У нас запланирован ряд показательных тренировок, в частности в школах и больницах. Тренировки проводятся с привлечением различных служб города: службы спасения, полиции, пожарных, -- рассказала Елена Станиславец, главный специалист отдела защиты гражданского населения Нижнего Тагила.

В управлении образования Нижнего Тагила из СМИ знают о прошедших «минированиях» в городах России. В ведомстве пояснили, что на сегодняшний день образовательные учреждения к ЧС готовы.

С 4 сентября по 4 октября проходит месячник безопасности участников образовательных процессов от ЧС природно-техногенного характера. В план данных мероприятий входят как теоретические знания обучающихся и воспитанников, так и практические. Управление образования взаимодействует с отделом гражданской защиты населения и центром защиты населения Нижнего Тагила. Отработка действий у каждой школы, детского сада такова: они берут тему и отрабатывают действия в случае возникновения той или иной угрозы. Для случаев, подобно прошедшим волной по городам России – есть отработка алгоритма действий при всех ЧС, все эти алгоритмы разработаны отделом гражданской защиты населения. В целом, в течение года таких практических тренировок проводится минимум 3 на каждое образовательное учреждение. Это связано с антитеррористической защищенностью образовательного учреждения, с пожарной безопасностью и ЧС природного характера. Обязательно осуществляется 1-2 тренировочных эвакуации. Сегодня можно сказать, что теоретически и практически школы к ЧС готовы, -- сообщила Наталья Арефьева, главный специалист по организации безопасного образовательного процесса Управления образования Нижнего Тагила.

К слову, ни одного взрывного устройства во время массовых эвакуаций в городах России экстренными службами обнаружено не было.