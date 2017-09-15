Российские владельцы некачественных продуктов оплатят расходы на их уничтожение

В Правительстве РФ обсуждают возможность модернизировать правовые механизмы уничтожения некачественной продукции так, чтобы стоимость уничтожения оплачивали владельцы. Уже составлен перечень поручений, который направлен межведомственной рабочей группе.



Как передают «Известия», в 2016 году с реализации были сняты 3 тонны продукции, которая не соответствует требованиям законодательства. Средняя цена за уничтожение тонны санкционной продукции составляет 3,3 тыс рублей.



В случае принятия изменений в законодательстве, владельцев подобной продукции обяжут оплачивать стоимость уничтожения из собственных средств.