Российские владельцы некачественных продуктов оплатят расходы на их уничтожение

Владельцы некачественной и санкционной продукции будут оплачивать стоимостью её уничтожения из своего кармана. Внедрение соответствующих правовых механизмов обсуждают в Правительстве Российской Федерации.
В Правительстве РФ обсуждают возможность модернизировать правовые механизмы уничтожения некачественной продукции так, чтобы стоимость уничтожения оплачивали владельцы. Уже составлен перечень поручений, который направлен межведомственной рабочей группе.
Как передают «Известия», в 2016 году с реализации были сняты 3 тонны продукции, которая не соответствует требованиям законодательства. Средняя цена за уничтожение тонны санкционной продукции составляет 3,3 тыс рублей.
В случае принятия изменений в законодательстве, владельцев подобной продукции обяжут оплачивать стоимость уничтожения из собственных средств.