| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Российские владельцы некачественных продуктов оплатят расходы на их уничтожение

15 сентября 2017, 23:10Добавить новость
деньги,продукты,Россия,чиновники,штраф,Правительство,санкции,пища,уничтожение
Владельцы некачественной и санкционной продукции будут оплачивать стоимостью её уничтожения из своего кармана. Внедрение соответствующих правовых механизмов обсуждают в Правительстве Российской Федерации.

В Правительстве РФ обсуждают возможность модернизировать правовые механизмы уничтожения некачественной продукции так, чтобы стоимость уничтожения оплачивали владельцы. Уже составлен перечень поручений, который направлен межведомственной рабочей группе.

Как передают «Известия», в 2016 году с реализации были сняты 3 тонны продукции, которая не соответствует требованиям законодательства. Средняя цена за уничтожение тонны санкционной продукции составляет 3,3 тыс рублей.

В случае принятия изменений в законодательстве, владельцев подобной продукции обяжут оплачивать стоимость уничтожения из собственных средств.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

Российские банкиры станут отвечать перед законом своим имуществом
вчера, 23:40
1 0
МРОТ и прожиточный минимум в России будут уравнены к началу 2019 года (ВИДЕО)
11 сентября, 22:35
4 7
5
300 млн рублей инвестированы правительством Свердловской области в Титановую долину
31 августа, 22:35
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 65
Подписаться на новости