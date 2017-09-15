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Новости Нижнего Тагила

Ремонт будет проведён в женской колонии №6 Нижнего Тагила по решению суда (ФОТО)

15 сентября 2017, 07:00Добавить новость
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По решению суда в медсанчасти нижнетагильской женской колонии №6 будет проведён ремонт. Дело в том, что в здании спецучреждения протекает крыша. Известно, что работы уже начались.

Заявление в суд поступило после проверки прокуратуры. Сотрудники контролирующего органа отметили, что в медицинском кабинете на стенах и потолке были подтёки воды. Из-за этого развелась плесень.

В ведомстве посчитали, что таким образом нарушались права осужденных женщин. Деньги были выделены, пишет Znak.com, работы по восстановлению уже начались.

 

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Фото: Znak.com
 
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