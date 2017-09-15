Ремонт будет проведён в женской колонии №6 Нижнего Тагила по решению суда (ФОТО)

Заявление в суд поступило после проверки прокуратуры. Сотрудники контролирующего органа отметили, что в медицинском кабинете на стенах и потолке были подтёки воды. Из-за этого развелась плесень.



В ведомстве посчитали, что таким образом нарушались права осужденных женщин. Деньги были выделены, пишет Znak.com, работы по восстановлению уже начались.