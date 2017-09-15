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Новости Нижнего Тагила

Сергей Кулагин стал новым главой полиции Екатеринбурга

15 сентября 2017, 14:35Добавить новость
Екатеринбург,Нижний Тагил,МВД,полиция,начальник,Сергей Кулагин,Игорь Трифанов

В Екатеринбурге сменился глава полиции города.

Теперь начальником УМВД Екатеринбурга стал подполковник полиции Сергей Кулагин.

 

Сергей родом из Пермского края. В 2001 году он завершил школу милиции в Нижнем Тагиле, а в 2006 году закончил обучение в Уральском гуманитарном институте. В 2003 году Кулагин стал работать в УВД Орджоникидзевского района города Екатеринбурга.

 

С 2012 года возглавил отдел полиции № 14 в столице Урала. В июле 2017-го его назначили Врио главы управления МВД России по Екатеринбургу.

 

Как пишет E1.ru, Кулагин заменил на посту Игоря Трифанова, который был назначен Президентом РФ министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике.

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