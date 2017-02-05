2,5 мнл рублей потратит Свердловская область на металлодетекторы для проведения ЕГЭ

Для проведения ЕГЭ закупят 388 новых металлодетекторов на сумму более 2,5 млн. руб., пишет Е1. Меры принимаются для обеспечения безопасности детей, приборы должны будут проверять входящих на территорию образовательных учреждений на предмет наличия оружия и скрытых металлических предметов. Ранее кабинеты для проведения ЕГЭ оборудовали видеокамерами.
Дети и родители очень сильно переживают. Столько усилий – видеонаблюдение, досмотры – всё для того, чтобы это было честно. А стоит ли так нагнетать ситуацию только для того, чтобы не дать ребёнку что-нибудь подсмотреть? Вот вылетело слово у меня из головы – «метафора», я краешком глаза подглядел у других – и пошло, вспомнилось. Когда устно экзамены сдавали, мог учитель наводящими вопросами подтолкнуть и дать объективную оценку уровня заданий. А здесь это решает машина, -- рассказал руководитель аппарата по правам ребёнка по Свердловской области Игорь Паньков.