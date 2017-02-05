2,5 мнл рублей потратит Свердловская область на металлодетекторы для проведения ЕГЭ

Дети и родители очень сильно переживают. Столько усилий – видеонаблюдение, досмотры – всё для того, чтобы это было честно. А стоит ли так нагнетать ситуацию только для того, чтобы не дать ребёнку что-нибудь подсмотреть? Вот вылетело слово у меня из головы – «метафора», я краешком глаза подглядел у других – и пошло, вспомнилось. Когда устно экзамены сдавали, мог учитель наводящими вопросами подтолкнуть и дать объективную оценку уровня заданий. А здесь это решает машина, -- рассказал руководитель аппарата по правам ребёнка по Свердловской области Игорь Паньков.