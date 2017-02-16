210 тысяч рублей будет выплачено сотрудникам колонии Нижнего Тагила в качестве морального вреда

Все дело в том, что в марте прошлого года на сайте организации был размещен ряд материалов, рассказывающих об истязаниях в ИК-5. На деле это оказалось неправдой и было доказано, передает пресс-служба ГУФСИН.



За порчу репутации и несоответствующим действительности сведениям представители общественной организации предстали перед судом.





В общей сумме защитникам придется выплатить сотрудникам ГУФСИН из Нижнего Тагила 210 тысяч рублей. Такое постановление вынес Свердловский областной суд.