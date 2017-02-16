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Новости Нижнего Тагила

210 тысяч рублей будет выплачено сотрудникам колонии Нижнего Тагила в качестве морального вреда

16 февраля 2017, 08:40Добавить новость
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Трое сотрудников тагильской колонии получат по 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Штраф должен выплатить «Межрегиональный центр прав человека».
Все дело в том, что в марте прошлого года на сайте организации был размещен ряд материалов, рассказывающих об истязаниях в ИК-5. На деле это оказалось неправдой и было доказано, передает пресс-служба ГУФСИН.

За порчу репутации и несоответствующим действительности сведениям представители общественной организации предстали перед судом. 

В общей сумме защитникам придется выплатить сотрудникам ГУФСИН из Нижнего Тагила 210 тысяч рублей. Такое постановление вынес Свердловский областной суд.
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