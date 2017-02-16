23 млн рублей пойдут на улучшение школьного питания в Нижнем Тагиле до 2020 года

Компании, занимающиеся организацией школьного питания в Нижнем Тагиле, представили планы деятельности на ближайшие 4 года, об этом сообщает пресс-служба администрации города. В администрации Нижнего Тагила прошло совещание, на котором были рассмотрены новые проекты, в том числе, инвестиционные, по организации питания школьников.
Представители 2-х компаний, которые осуществляют данную деятельность в городе, представили участникам совещания свои презентации и отчитались о своих финансовых вложениях за прошедший год.
Первая организация, обеспечивающая питание детей в 27 школах Ленинского и Тагилстроевского районов, закупила новое столовое оборудование на сумму 5 млн рублей, посуду и инвентарь - на сумму 8,2 млн рублей, спецодежду для работников столовых – на сумму 600 000 рублей. В будущем до 2020 года будет потрачено на производственные нужды для организации школьного питания еще 19 млн рублей: об этом доложило руководство компании.
Представители второй компании сообщили, что в прошлом году ими было вложено 5,5 млн рублей в приобретение инвентаря и оборудования, 750 000 рублей было потрачено на текущие ремонтные работы. Еще 4 млн рублей будет потрачено на дальнейшие нужды для работы школьных столовых.
Глава Нижнего Тагила обратил внимание докладчиков на то, что до конца первого квартала необходимо согласовать намеченные планы с Роспотребнадзором. Качество выполнения услуг по обеспечению школьного питания в Нижнем Тагиле повлияет на решение о продлении заключенных контрактов с компаниями после 2020 года и увеличение сроков новых контрактов до 10 лет.