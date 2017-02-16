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Новости Нижнего Тагила

9 тысяч свердловчан пострадали от укусов собак в 2016 году

16 февраля 2017, 08:10Добавить новость
город,животные,Нижний Тагил,полиция,проверка,Россия,Свердловская область,бродячие собаки,собаки,укус
За восемь месяцев минувшего года в Свердловской области бродячие и домашние собаки покусали порядка 9 тысяч человек. Об этом сообщили в Следственном комитете региона, ссылаясь на данные Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что самым вопиющим инцидентам будет даваться юридическая оценка со стороны полиции. К примеру, недавно в Таборинском районе от укуса домашних собак погибла девочка. Против хозяев агрессивных животных в данном случае было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

А по материалам TagilCity.ru о том, что в районе улицы Карла Либкнехта стая собак регулярно нападает на людей, была организована доследственная проверка.

Напоминаем, что за отсутствие контроля над безнадзорными животными будут отвечать и должностные лица, и муниципалитет, который их нанял.

© TagilCity.ru
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