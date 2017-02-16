9 тысяч свердловчан пострадали от укусов собак в 2016 году

В ведомстве отметили, что самым вопиющим инцидентам будет даваться юридическая оценка со стороны полиции. К примеру, недавно в Таборинском районе от укуса домашних собак погибла девочка. Против хозяев агрессивных животных в данном случае было возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.



А по материалам TagilCity.ru о том, что в районе улицы Карла Либкнехта стая собак регулярно нападает на людей, была организована доследственная проверка.



Напоминаем, что за отсутствие контроля над безнадзорными животными будут отвечать и должностные лица, и муниципалитет, который их нанял.